Актуальная камера 04.11.2017 (20:00)

В полночь 3 ноября было приостановлено действие сертификатов 730 000 ID-карт с выявленной уязвимостью. К вечеру субботы сертификаты своих ID-карт обновили около 80 000 человек.
Директор Эстонского национального музея (ERM) Тынис Лукас, которого с января заменит на этой должности нынешний госконтролер Алар Карис, не исключил возвращения в политику.
Показанные на прошлой неделе в Риге коллекции весна-лето 2018 латвийских дизайнеров объединяет одна общая черта - сочетание тонких тканей и нежных женственных расцветок со спортивными элементами и обувью, что в совокупности придает более молодой облик любой женщине.
Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.
Известный российский стилист Сергей Зверев неодобрительно отозвался о прическах президента Эстонии Керсти Кальюлайд, заявив, что она достойна лучшего и признавшись в желании самому поработать над обликом главы Эстонского государства.
Вице-спикер Рийгикогу, лидер Партии реформ Ханно Певкур отвечает на вопросы слушателей