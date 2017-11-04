Тысячи людей протестовали в Германии перед конференцией ООН по климату ({{commentsTotal}})
Тысячи активистов-защитников окружающей среды прошли протестным маршем по улицам немецкого Бонна в преддверии ежегодной конференции ООН по климату.
Участники акции протеста требовали прекратить использование ископаемых источников энергии, сообщила в субботу, 4 ноября, "Актуальная камера".
По их мнению, для настоящей защиты климата следует отказаться от использования угля.
В одном из последних докладов ООН говорится, что государства и компании прилагают недостаточно усилий для борьбы с изменениями климата в рамках Парижского соглашения.
Редактор: Андрей Крашевский