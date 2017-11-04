В Причудье хотят открыть сто ресторанов местной кухни к столетию ЭР

Существует определенный стереотип, что причудская кухня - это рыба и местная зелень. Однако сами местные жители считают, что в их кухне есть гораздо больше продуктов и приготовленных из них блюд, сообщила в субботу, 4 ноября, "Актуальная камера".

"Я бы сделала котлеты рыбные с творогом - очень вкусные. Сделала бы еще, например, грибной суп с молоком. Тоже получается необыкновенно вкусно. Много есть рецептов, которые можно взять и сделать", - сказала активистка развития причудского региона Наталья Туманова.

Согласно решению Министерства сельской жизни Эстонии, год причудской кухни начался с 1 мая. За прошедшие полгода, по мнению активистов, здесь было сделано многое.

"В этом году появилось много новых предпринимателей, которые раньше просто сидели дома, а сейчас уже смотрят, что их товар хорошо идет. И у нас, например, вот здесь уже есть товар как для продажи, так и мы используем его на кухне", - сказала хозяйка Дома отдыха "Каукси" Пирет Талисту.

По ее словам, гости достаточно часто спрашивают об особенностях причудской кухни, но еще не настолько, чтобы говорить о ней, как о хорошо узнаваемом бренде. С этой целью к столетию Эстонской республики здесь готовят свой подарок.

"Хотим открыть сто ресторанов по берегу Чудского озера. И чтобы все эстонские люди приезжали сюда, покупали все, что выращивают, на зиму, и заодно хорошо покушали. Это будет только причудская кухня, на протяжении 175 километров - от Васкнарва до Вярска", - заявил активист Тауно Лаазик.

В течении двух дней в августе следующего года мастера причудской кухни будут угощать гостей по всему побережью.