В Таллинне прошел фестиваль веганской кухни

Посетители смогли не только вкусно поесть на месте, но и приобрести продукцию, которую не тестировали на животных, сообщила в субботу, 4 ноября, "Актуальная камера".

Первый раз веганскую еду представили на фестивале в 2011 году в торговом центре Solaris. Тогда у представителей растительной пищи был всего один стол. Зато сейчас - целое здание "Котла Культуры", где с большим трудом сегодня уместились посетители.

По оценкам организаторов в этом году гостей фестиваля значительно больше, чем в прошлом, когда мероприятие посетили около 4000 человек.

"Веганы - это такие люди, которые не едят пищевые продукты животного происхождения, а также избегают материалов животного происхождения. Еще веганы не посещают развлекательные учреждения, использующие животных, например, цирки. Главная цель - это сберечь животных от мучений", - пояснила руководитель по коммуникациям фестиваля Анника Лепп.

На фестивале представлены почти 100 мест общепита, а также фирм, производящих товар, не вредящий окружающей среде и не тестируемый на животных. Всю представленную на мероприятии продукцию, за исключением одного наименования, можно приобрести в магазинах Эстонии или через интернет.

"Продукцию одной фирмы можно приобрести только здесь, так как в продаже ее пока нет. Это эстонский стартап - растительное мясо. Производители этого мяса тестируют здесь свою продукцию, чтобы узнать, нравится ли она людям, и нужно ли изменить рецепт", - сказала Лепп.