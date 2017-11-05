В Саудовской Аравии 11 принцев задержаны по подозрению в коррупции

Часть из них задержана по вновь открывшемуся расследованию наводнения в городе Джедда в 2009 году, в результате которого погибли более 70 человек. Остальные являются фигурантами дела о борьбе с коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который впервые появился в Саудовской Аравии в 2012 году, и за три года распространился более чем в 20 странах, включая Южную Корею, Австрию и США, передает Lenta.ru со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В числе арестованных - принц аль-Валид бин Талал, один из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается примерно в 17 миллиардов долларов. Как сообщает The New York Times, бин Талал является акционером Twitter, Citigroup и 21st Century Fox. Он вел бизнес с Биллом Гейтсом, Рупертом Мердоком и Майклом Блумбергом.

Отмечается, что подобную меру в отношении подозреваемых избрал Национальный антикоррупционный комитет. Ведомство, возглавляемое кронпринцем Мохаммедом бин-Сальманом, обладает правом расследовать, арестовывать, а также отслеживать и замораживать счета частных лиц, причастных к финансовым махинациям.

Позднее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что в королевстве стартовала масштабная антикоррупционная кампания, призванная полностью покончить со злоупотреблениями во властных структурах. Bloomberg же отмечает, что король таким образом устраняет возможные препятствия для восхождения на трон его сына.

В настоящее время в Саудовской Аравии живет от пяти до семи тысяч потомков ибн Сауда, все они являются принцами-эмирами.