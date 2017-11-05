Из-за тайфуна во Вьетнаме погибли 27 человек

Число жертв тайфуна "Дамри" во Вьетнаме составило 27 человек, еще 22 считаются пропавшими без вести.

"Дамри" достиг побережья страны в субботу, основной удар пришелся на центральную и южную части республики, передает ТАСС.

Как проинформировали представители местных властей, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, в результате повреждено более 40 тысяч домов, около 30 тысяч человек эвакуированы. Согласно армейским данным, наиболее сильно пострадал город Нячанг, в ликвидации последствий задействована военная техника.

"Дамри" стал 12-м крупным тайфуном, обрушившимся на Вьетнам в этом году.

Сообщается также, что от удара стихии пострадал город Дананг, расположенный в 500 км к северу от Нячанга. С 6 по 11 ноября там пройдет саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Помимо глав государств и правительств 21 страны, на встречу в Дананге прибудут свыше 10 тысяч гостей и делегатов, включая видных политиков, экспертов и капитанов международного бизнеса.