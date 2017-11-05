rus.err.ee

На Сааремаа из-за свечи сгорел дом ({{commentsTotal}})

Эстония
Пожар
Пожар Автор: Спасательный департамент
Эстония

В ночь в воскресенье в деревне Мяги-Курдла на острове Сааремаа сгорел жилой дом. По первоначальным данным, пожар начался из-за свечи, которую вовремя не потушили.

Центр тревоги получил сигнал о пожаре чуть позже полуночи, передает Ляэнеский спасательный центр.

Горел старый хуторской дом. Хозяин успел спастись.

К моменту прибытия спасателей уже обвалилась крыша дома.

Пожар был окончательно потушен в 3:13.

Находившегося дома мужчину, которого позднее доставили в больницу для медицинского осмотра, разбудил начавший работать дымовой датчик.

 

Также удалось спасти двух коз и собаку с двумя щенками.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

итоги чемпионата эстонии по футболу
новости
кризис системы ID-карт
ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
"Горе от ума" в Русском театре.

Виктор Сольц: Горы от ума

Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.

ЭКОНОМИКА
03.11

В октябре продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 10,8% в годовом сравнении

03.11

Биржевая цена электричества за последний месяц снизилась на 10%

02.11

СМИ: Linda Line может продать свое единственное скоростное судно в Грецию

02.11

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в октябре на 22%

02.11

Свободники и EKRE хотят сократить расходы Канцелярии президента

СПОРТ
КУЛЬТУРА

В эфир ETV+ выйдет авторский сериал о жизни в Ида-Вирумаа

В субботу на телеканале ETV+ в эфир выйдет первый выпуск восьмисерийного авторского проекта Александра Хоботова "С.В.О.И.", где собраны непридуманные истории жителей Северо-Востока Эстонии — здесь и приехавшие в регион врачи, купившие квартиры в Кохтла-Ярве на сдачу с кефира, и самые обыкновенные люди со своими обыковенными историями.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
10:52

На Сааремаа из-за свечи сгорел дом

10:31

Из-за тайфуна во Вьетнаме погибли 27 человек

10:10

В Саудовской Аравии 11 принцев задержаны по подозрению в коррупции

04.11

В воскресенье облачно с прояснениями, +6.. +10

04.11

Сертификаты уязвимых ID-карт приостановлены, карты обновили 80 000 человек Обновлено

04.11

В Таллинне прошел фестиваль веганской кухни

04.11

Андрей Макров дебютировал в чемпионате Эстонии по хоккею

04.11

В Причудье хотят открыть сто ресторанов местной кухни к столетию ЭР

04.11

Силламяэский "Калев" лишился лицензии и места в высшей лиге Обновлено

04.11

"Инфонет" планирует объединиться с "Левадией" Обновлено

04.11

Актуальная камера 04.11.2017 (20:00)

04.11

Тысячи людей протестовали в Германии перед конференцией ООН по климату

04.11

Молодую эстонку задержали на норвежско-шведской границе с двумя килограммами гашиша

04.11

Разбившийся у Шпицбергена российский Ми-8 подняли со дна Ледовитого океана

Полезно знать

Топ читаемости
04.11

ФОТО и ВИДЕО: Таллиннский аэропорт эвакуировали из-за секс-игрушки в багаже Обновлено

03.11

Сергей Зверев раскритиковал стилистов и прически Керсти Кальюлайд

04.11

Рыйвас отказался отвечать, ночевал ли он на вилле Асвана в Сингапуре

04.11

ДТП c автобусом в Пярнумаа: водитель погиб, двое пассажиров в больнице Обновлено

03.11

Простая схема: как вести себя в кризис системы ID-карт

03.11

Больше всего из-за налоговой реформы потеряют работающие пенсионеры с высокой зарплатой

03.11

Lidl появится не только в Таллинне и Нарве, но и в Тарту

01.11

Реформа налогообложения коснется и пенсионеров

04.11

Бюро обслуживания полиции восстановили работу после сбоя в системе Обновлено

04.11

В Причудье хотят открыть сто ресторанов местной кухни к столетию ЭР

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
03.11

В Таллинне подвели итоги предвыборного периода в школах

03.11

С 2018 года система прожиточного пособия станет более гибкой

03.11

Марек Страндберг: "зеленым" придется нелегко в новой коалиции

03.11

В Таллинне подведут итоги предвыборного периода в школах

03.11

В Тарту обсудят мотивацию беженцев учить эстонский язык

03.11

В пятницу днем местами осадки, +2..+7

03.11

Репс представила Эстонию на Генеральной конференции ЮНЕСКО во Франции

02.11

Налогово-таможенный департамент сможет отслеживать связанные с топливом сделки

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: