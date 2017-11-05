На Сааремаа из-за свечи сгорел дом ({{commentsTotal}})
В ночь в воскресенье в деревне Мяги-Курдла на острове Сааремаа сгорел жилой дом. По первоначальным данным, пожар начался из-за свечи, которую вовремя не потушили.
Центр тревоги получил сигнал о пожаре чуть позже полуночи, передает Ляэнеский спасательный центр.
Горел старый хуторской дом. Хозяин успел спастись.
К моменту прибытия спасателей уже обвалилась крыша дома.
Пожар был окончательно потушен в 3:13.
Находившегося дома мужчину, которого позднее доставили в больницу для медицинского осмотра, разбудил начавший работать дымовой датчик.
Также удалось спасти двух коз и собаку с двумя щенками.
Редактор: Виктор Сольц