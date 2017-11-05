Чемпионат Эстонии по художественной гимнастике привлек внимание президента страны

В субботу, 4 ноября, в спортхолле "Калев" прошел чемпионат Эстонии по художественной гимнастике в групповых упражнениях. В соревнованиях участвовали более 200 гимнасток, представивших спортшколы и спортклубы из Таллинна, Нарвы, Силламяэ и Тарту.

Поздравляла и награждала гимнасток президент Эстонии Керсти Кальюлайд, также в церемонии награждения приняли участие президент Эстонского союза гимнастики Пеэтер Тишлер и бронзовый призёр Олимпийских игр-2004 Александер Таммерт (метание диска).

В возрастной категории от 9 до 11 лет победила команда клуба Piruett (Аннабель Вей, Мария Муравьёва, Мари Румм, Василиса Рублева и Эмилия Золотарёв, тренеры Лариса Горбунова и Екатерина Коннова). Второе место у SK Nord, третье - у VK Diiva.

В преюниорах (12-13 лет) тоже победу праздновал Piruett (Натали Вей, Эрика Докучаева, Дилана Кангер, Мария Александра Плодухина, Анастасия Дегтярёва и Туули Таркмеель, тренеры Лариса Горбунова и Екатерина Коннова). Серебро и бронзу завоевали SK Nord и VK Diiva соответственно.

Среди юниоров уверенную победу одержала команда "SK Nord/Таллиннская спортшкола". Почти все гимнастки из команды входили в состав юниорской сборной Эстонии, которой удалось на прошедшем весной чемпионате Европы занять высокое седьмое место. Алина Веселова, Полина Мурашко, Миа Валге, Кармели Рейска и Мария Трофимов тренируются под руководством Ирины Стадник и Натальи Бесчастной. Второе место представители Ида-Вирумаа - объединенная команда Нарвы и Силламяэ. Третье место увезли в Тарту представители VK Diiva.

Результаты соревнований - здесь.

Этим чемпионатом завершился сезон групповых упражнений в Эстонии. Гимнастки продолжат подготовку к предстоящим главным стартам 2018 года - июньскому чемпионату Европы в Испании и сентябрьскому чемпионату мира в Болгарии.