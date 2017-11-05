rus.err.ee

Чемпионат Эстонии по художественной гимнастике привлек внимание президента страны ({{commentsTotal}})

Спорт
Гимнастки и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Гимнастки и президент Эстонии Керсти Кальюлайд Автор: Эстонский союз гимнастики
Спорт

В субботу, 4 ноября, в спортхолле "Калев" прошел чемпионат Эстонии по художественной гимнастике в групповых упражнениях. В соревнованиях участвовали более 200 гимнасток, представивших спортшколы и спортклубы из Таллинна, Нарвы, Силламяэ и Тарту. 

Поздравляла и награждала гимнасток президент Эстонии Керсти Кальюлайд, также в церемонии награждения приняли участие президент Эстонского союза гимнастики Пеэтер Тишлер и бронзовый призёр Олимпийских игр-2004 Александер Таммерт (метание диска).

В возрастной категории от 9 до 11 лет победила команда клуба Piruett (Аннабель Вей, Мария Муравьёва, Мари Румм, Василиса Рублева и Эмилия Золотарёв, тренеры Лариса Горбунова и Екатерина Коннова). Второе место у SK Nord, третье - у VK Diiva.

В преюниорах (12-13 лет) тоже победу праздновал Piruett (Натали Вей, Эрика Докучаева, Дилана Кангер, Мария Александра Плодухина, Анастасия Дегтярёва и Туули Таркмеель, тренеры Лариса Горбунова и Екатерина Коннова). Серебро и бронзу завоевали SK Nord и VK Diiva соответственно.

Среди юниоров уверенную победу одержала команда "SK Nord/Таллиннская спортшкола". Почти все гимнастки из команды входили в состав юниорской  сборной Эстонии, которой удалось на прошедшем весной чемпионате Европы занять высокое седьмое место. Алина Веселова, Полина Мурашко, Миа Валге, Кармели Рейска и Мария Трофимов тренируются под руководством Ирины Стадник и Натальи Бесчастной. Второе место представители Ида-Вирумаа - объединенная команда Нарвы и Силламяэ. Третье место увезли в Тарту представители VK Diiva.

Результаты соревнований - здесь.

Этим чемпионатом завершился сезон групповых упражнений в Эстонии. Гимнастки продолжат подготовку к предстоящим главным стартам 2018 года - июньскому чемпионату Европы в Испании и сентябрьскому чемпионату мира в Болгарии.

Редактор: Виктор Сольц



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

итоги чемпионата эстонии по футболу
новости
кризис системы ID-карт
ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
"Горе от ума" в Русском театре.

Виктор Сольц: Горы от ума

Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.

ЭКОНОМИКА
03.11

В октябре продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 10,8% в годовом сравнении

03.11

Биржевая цена электричества за последний месяц снизилась на 10%

02.11

СМИ: Linda Line может продать свое единственное скоростное судно в Грецию

02.11

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в октябре на 22%

02.11

Свободники и EKRE хотят сократить расходы Канцелярии президента

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
11:42

К утру воскресенья ID-карты обновили 86 000 человек

11:27

Чемпионат Эстонии по художественной гимнастике привлек внимание президента страны

10:52

На Сааремаа из-за свечи сгорел дом

10:31

Из-за тайфуна во Вьетнаме погибли 27 человек

10:10

В Саудовской Аравии 11 принцев задержаны по подозрению в коррупции

04.11

В воскресенье облачно с прояснениями, +6.. +10

04.11

Сертификаты уязвимых ID-карт приостановлены, карты обновили 80 000 человек Обновлено

04.11

В Таллинне прошел фестиваль веганской кухни

04.11

Андрей Макров дебютировал в чемпионате Эстонии по хоккею

04.11

В Причудье хотят открыть сто ресторанов местной кухни к столетию ЭР

04.11

Силламяэский "Калев" лишился лицензии и места в высшей лиге Обновлено

04.11

"Инфонет" планирует объединиться с "Левадией" Обновлено

04.11

Актуальная камера 04.11.2017 (20:00)

04.11

Тысячи людей протестовали в Германии перед конференцией ООН по климату

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: