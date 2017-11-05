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К утру воскресенья ID-карты обновили 86 000 человек ({{commentsTotal}})

Эстония
ID-карта
ID-карта Автор: ERR
Эстония

В полночь 3 ноября было приостановлено действие сертификатов 730 000 ID-карт с выявленной уязвимостью. К утру воскресенья сертификаты своих ID-карт обновили около 86 000 человек.

Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны (ДПП).

Всего на данный момент обновлено 86 000 ID-карт, из них 63 000 дистанционно и 23 000 в бюро обслуживания ДПП, говорится в сообщении.

Ранее Департамент государственной инфосистемы (RIA) в совместном пресс-релизе с ДПП сообщил о приостановке действия необновленных сертификатов ID-карт в ночь на субботу, что исключает возможность кражи цифровой идентичности владельцев таких документов.

В сообщении отмечается, что с середины дня пятницы и до позднего вечера воскресенья дистанционное обновление ID-карты открыто прежде всего тем владельцам ID-карт, которые используют карту для работы.

Бюро обслуживания по всей Эстонии в воскресенье работают до 15:00. Никаких сбоев в системе сегодня пока нет.

"Сегодня работа в бюро идет без сбоев, по всех Эстонии очереди примерно 10 минут, а в бюро обслуживания в Пярну очереди нет вообще", - сказала главный специалист ДПП Мерлин Мянгель.

Проблема уязвимости ID-карт

В период после 16 октября 2014 года в Эстонии было выдано около 800 000 ID-карт, которые теоретически можно использовать для установления личности и проставления электронной подписи без самой ID-карты и без PIN-кодов к ней.

Разработанное Департаментом государственной инфосистемы (RIA) техническое решение предусматривает обновление программного обеспечения уязвимых ID-карт, которое должно устранить этот риск. Однако, как признают сами разработчики, это решение не совершенно. В частности, за сутки оно позволяет обновить не более 15 000 карт.

Поскольку уязвимых карт было выдано около 800 000, и к моменту приостановки действия их сертификатов 4 ноября таких карт остается около 730 000, многие их владельцы несколько недель не смогут пользоваться электронными услугами. Однако, как отметили в RIA, около полумиллиона владельцев таких ID-карт не пользуются их электронными функциями.

Уязвимые карты можно обновить в собственном компьютере или бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны до 31 марта 2018 года, а с 1 апреля сертификаты не обновленных ID-карт будут аннулированы по соображениям безопасности. Обновить карту с аннулированными сертификатами уже не получится, и ее владельцу придется ходатайствовать о получении новой карты.

В качестве удостоверяющего личность документа все карты будут сохранять действие до конца указанного на них срока. Обновленная карта также не требуется для покупки лекарств по электронному рецепту.

Дополнительную информацию об обновлении ID-карт можно посмотреть здесь.

Редактор: Виктор Сольц

уязвимые id-карты


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