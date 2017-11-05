На следующей неделе пройдут выборы мэров Силламяэ и Нарва-Йыэсуу

Во вторник, 7 ноября, состоятся выборы мэра Силламяэ, а днем позже градоначальника изберут в Нарва-Йыэсуу.

Заседание Силламяэского горсобрания начнется в 16:00. На заседании будут также сформированы постоянные комиссии представительного органа.

Правящие в Силламяэ центристы на пост мэра выдвинули кандидатуру Тыниса Калберга, который занимает эту должность с 2013 года.

В Нарва-Йыэсуу заседание горсобрания пройдет в среду, 8 ноября в народном доме Ольгина. Начало в 17:00.

В повестке дня - выборы мэра и формирование постоянных комиссий горсобрания. Мэр Нарва-Йыэсуу будет получать 2500 евро в месяц.

На пост градоначальника претендует беспартийный Максим Ильин (избирательный союз "Общий дом"), который стал мэром курортного города в ноябре 2016-го.

В Нарва-Йыэсуу правящую коалицию создали союз "Общий дом" (8 мандатов) и Центристская партия (7). В оппозиции находится избирательный союз "Вместе вперед" (2 места).