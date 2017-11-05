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Лидер профсоюза химиков стала членом горсобрания Кохтла-Ярве ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Юлия Леонтьева
Юлия Леонтьева Автор: ERR
Ида-Вирумаа

После выборов мэра и вице-мэров Кохтла-Ярве произошли изменения в горсобрании. Новыми депутатами стали предприниматель Вячеслав Станкевич, председатель правления профсоюза химиков Кохтла-Ярве Юлия Леонтьева и директор детского сада Tareke Эне Крузман.

На этой неделе городское собрание Кохтла-Ярве переизбрало мэром центристку Людмилу Янченко.

На посту вице-мэров горсобрание утвердило Виталия Бородина, Дениса Вершинина, Вийве Кесккюла и Нину Алексееву, которые занимали эти должности и в составе предыдущей городской администрации.

Янченко, Вершинин (избраны по списку Центристской партии) и Бородин (Партия реформ) были членами горсобрания, поэтому их места в представительном органе заняли замещающие депутаты.

Янченко заменил предприниматель Вячеслав Станкевич. Вершинина должна была заменить Алексеева, но она тоже стала вице-мэром, следующей в списке шла Кристийне Агу, однако она решила остаться чиновником горуправы. В итоге место Вершинина займет председатель правления профсоюза химиков Кохтла-Ярве Юлия Леонтьева.

Любопытно, что на момент регистрации кандидатами в депутаты Станкевич и Леонтьева были членами Эстонской консервативной народной партии (EKRE), однако 5 октября они покинули ряды этой политической силы. Станкевич и Леонтьева вступили в эту партию в начале нулевых, когда у нее было другое название - Народный союз.

Бородина заменила директор детского сада Tareke Эне Крузман. 

На состоявшихся 15 октября выборах центристы получили в горсобрании Кохтла-Ярве 18 мест из 25. Пять мандатов досталось социал-демократам, лидер которых Эдуард Одинец показал лучший результат в личном зачете - его поддержали 700 избирателей.

Реформисты, которых на выборах в городе вел за собой Виталий Бородин, получили два мандата.

Редактор: Виктор Сольц

кохтла-ярве


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