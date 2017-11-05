ФОТО: Керсти Кальюлайд посетила спецпоказ документального фильма "14 падежей"

В субботу, 4 ноября, в кинотеатре "Артис" состоялся спецпоказ документального фильма эстонского режиссера Марианны Каат "14 падежей". Картину о проблемах интеграции посмотрела и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

После показа фильма началось обсуждение, в котором приняли участие и герои документальной картины.

Кинолента "14 падежей" повествует о том, как дети и подростки учат эстонский язык и развиваются в двуязычной среде, а также о том, с какими трудностями сталкиваются их родители.

Название фильма связано с количеством падежей в эстонском языке.

Что же стало мотивом для семей Ксюши и Эмилии отдать малышек в эстонский детсад? Трудно ли было Марку, который не особенно хорошо владея эстонским, поступил и учится в престижной эстонской школе с углубленным немецким? Что думает о своем будущем выпускник Виталий - кто он сейчас и кем ему становиться?

Ответы на эти вопросы можно получить, посмотрев фильм.

Премьерный показ киноленты прошел в конце сентября.