Более 250 человек задержаны в центре Москвы на несанкционированной акции ({{commentsTotal}})
В центре Москвы в воскресенье, 5 ноября, за нарушение общественного порядка были задержаны 263 человека, сообщают в полиции. В России проходит масштабная протестная акция движения "Артподготовка" оппозиционера Вячеслава Мальцева.
"5 ноября за нарушения общественного порядка в центре Москвы задержаны 263 человека", - сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.
Задержанных отвозят в территориальные отделы полиции для составления протоколов об административных правонарушениях.
Основная часть задержаний в Москве прошла на Манежной и Пушкинской площади.
Движение "Артподготовка" оппозиционера Вячеслава Мальцева назначило на 5 ноября масштабную протестную акцию, которую сам Мальцев называл референдумом по смене власти в России.
В конце октября Красноярский краевой суд признал экстремистским и запретил в России движение "Артподготовка". Сам Мальцев покинул Россию.
Редактор: Виктор Сольц