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Футбольная команда из Маарду выиграла первую лигу и пробилась в элиту ({{commentsTotal}})

Спорт
"Маарду" - "Калев" Таллинн Автор: кадр с трансляции
Спорт

Победителем первой лиги чемпионата Эстонии по футболу стала городская команда "Маарду", которая в поединке последнего тура дома одержала победу над таллиннским "Калевом" - 2:1. Решающий гол в компенсированное время забил Виталий Гусев. Таким образом маардуские футболисты завоевали путевку в высшую лигу на следующий сезон.

Перед решающим поединком в активе "Маарду" и "Калева" было по 74 очка. Однако в случае ничьи преимущество получал бы столичный клуб, поскольку у "Маарду" было одно техническое поражение.

Уже на первой минуте Виталий Гусев вывел хозяев вперед, однако в начале второго тайма Андо Хаусенберг восстановил равновесие.

А уже в добавленное время Гусев принес победу "Маарду".

Таллиннский "Калев" занял второе место, но имеет очень хорошие шансы составить компанию "Маарду" в высшей лиге.

Столичный клуб должен был играть переходные матчи, но все может измениться, поскольку силламяэский "Калев" отправится в следующем сезоне во вторую лигу, а "Инфонет" и "Левадия" объединятся.

Окончательное решение Эстонский футбольный союз вынесет в понедельник.

Итоговая турнирная таблица чемпионата Эстонии в первой лиге:

"Маарду" - 77 очков

"Калев" - 74 очка

"Тарвас" - 67 очков

"Флора U21" - 67 очков

"Курессааре" - 55 очков

"Левадия U21" - 45 очков

"Инфонет U21" - 43 очка

"Сантос" - 43 очка

"Элва" - 29 очков

"Велко" - 19 очков

Редактор: Виктор Сольц

маардукалев таллинн


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