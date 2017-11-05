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Бывший лидер Каталонии сдался бельгийской полиции ({{commentsTotal}})

За рубежом
Карлес Пучдемон
Карлес Пучдемон Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и четверо других бывших советников женералитета, находящиеся в Бельгии, добровольно сдались полиции.

Об этом сообщает в воскресенье, 5 ноября, Reuters со ссылкой на брюссельскую прокуратуру, передает Lenta.ru.

"Сегодня утром пять человек, разыскиваемых Испанией, предстали перед полицией Брюсселя. Они были задержаны в 09:17", - заявил на пресс-конференции представитель ведомства.

По его словам, политики в ближайшее время предстанут перед судом. Судья примет решение об их аресте в течение 24 часов.

2 ноября Национальный суд Испании выдал ордер на арест находящегося в Брюсселе Пучдемона и его соратников, а также постановил заключить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь других бывших советников каталонского правительства. Адвокат бывшего лидера региона уточнял, что его подзащитный не планирует скрываться и подчиниться решению бельгийского правосудия.

Каталонский парламент провозгласил независимость от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

Испанское правительство в ответ на решение Барселоны распустило каталонский парламент. Досрочные выборы назначены на 21 декабря.

Редактор: Виктор Сольц

каталониякарлес пучдемон


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