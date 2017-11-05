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ФОТО и ВИДЕО: Керсти Кальюлайд внесла свой вклад в создание ковра к столетию ЭР ({{commentsTotal}})

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Президент Керсти Кальюлайд в Эстонском музее под открытым небом
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Фото: Президент Керсти Кальюлайд в Эстонском музее под открытым небом Автор: Анна Аурелия Минев, ERR
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Президент Керсти Кальюлайд в воскресенье, 5 ноября, посетила Эстонский музей под открытым небом, где приняла участие в создании посвященного столетию Эстонской Республики ковра.

Акция по созданию ковра стартовала в середине апреля и завершится в феврале 2018 года, когда результат коллективных усилий эстоноземельцев подарят канцелярии президента.

Видеосюжет корреспондента "АК" Юлии Левы:

Ковер будет отражать все 107 исторических приходов Эстонии, его создателей консультируют мастера Ану Рауд и Эне Парс. Ковер создается по инициативе и при поддержке музея. Автором ковра считается каждый, добавивший к нему хотя бы один ряд. Насколько известно, это первый подобный проект, в котором участвуют все желающие жители страны.

Ковер, длина которого должна по замыслу составить символические сто метров, с помощью расцветки и комбинаций узоров должен отразить все 107 приходов Эстонии. На данный момент готовы 90 метров из 100, в создании ковра уже приняло участие более 5000 человек.

Редактор: Виктор Сольц

керсти кальюлайдковер к столетию эр


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