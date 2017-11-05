Президент Керсти Кальюлайд в воскресенье, 5 ноября, посетила Эстонский музей под открытым небом, где приняла участие в создании посвященного столетию Эстонской Республики ковра.

Акция по созданию ковра стартовала в середине апреля и завершится в феврале 2018 года, когда результат коллективных усилий эстоноземельцев подарят канцелярии президента.

Видеосюжет корреспондента "АК" Юлии Левы:

Ковер будет отражать все 107 исторических приходов Эстонии, его создателей консультируют мастера Ану Рауд и Эне Парс. Ковер создается по инициативе и при поддержке музея. Автором ковра считается каждый, добавивший к нему хотя бы один ряд. Насколько известно, это первый подобный проект, в котором участвуют все желающие жители страны.

Ковер, длина которого должна по замыслу составить символические сто метров, с помощью расцветки и комбинаций узоров должен отразить все 107 приходов Эстонии. На данный момент готовы 90 метров из 100, в создании ковра уже приняло участие более 5000 человек.