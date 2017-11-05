Кайа Канепи выиграла теннисный турнир во Франции ({{commentsTotal}})
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи (WTA, 106) выиграла прошедший в Нанте (Франция) теннисный турнир ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов США.
В финале Канепи в двух сетах расправилась с голландкой Ришел Хогенкамп (WTA, 110) - 6:3, 6:4.
Матч длился час и три минуты.
Канепи, которая летом дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США, в этом году выиграла три теннисных турнира ITF. В июне 32-летняя уроженка Хаапсалу победила в Эссене, а через месяц - в Пярну.
Редактор: Виктор Сольц