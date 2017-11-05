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Кайа Канепи выиграла теннисный турнир во Франции ({{commentsTotal}})

Спорт
Кайа Канепи
Кайа Канепи Автор: AFP/Scanpix
Спорт

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи (WTA, 106) выиграла прошедший в Нанте (Франция) теннисный турнир ITF с призовым фондом 25 тысяч долларов США.

В финале Канепи в двух сетах расправилась с голландкой Ришел Хогенкамп (WTA, 110) - 6:3, 6:4.

Матч длился час и три минуты.

Канепи, которая летом дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата США, в этом году выиграла три теннисных турнира ITF. В июне 32-летняя уроженка Хаапсалу победила в Эссене, а через месяц - в Пярну.

 

Редактор: Виктор Сольц

кайа канепи


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