Объединение "Левадии" и "Инфонета": Игорь Принс в этом проекте не участвует

Завоевавший с "Левадией" серебро чемпионата Эстонии по футболу главный тренер Игорь Принс не останется в команде, которая планирует объединиться с "Инфонетом".

"Я в этом клубе не останусь, - сказал Принс в интервью изданиям Delfi и Eesti Päevaleht. - Что делать, должность такая".

Будущее объединенного клуба станет известно в понедельник, 6 ноября, в 15:00, когда пройдет пресс-конференция. Вчера Принс общался с руководством клуба.

"Инфонет" в этом сезоне занял четвертое место. Летом команду возглавил серб Александар Рогич.

Принс был главным тренером "Левадии" с июля 2016 года. При нем клуб дважды становился вторым в национальном первенстве.

Также Принс руководил "Левадией" с 2008 по 2010 год, и в первые свои два сезона приводил команду к золотым медалям. Чемпионом он сделал и "Нымме Калью" - это случилось в 2012-м.