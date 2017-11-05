ФОТО: режиссер Алексей Учитель провел пресс-конференцию в Доме новостей ERR

В воскресенье, 5 ноября, в Доме новостей ERR состоялась пресс-конференция режиссера Алексея Учителя, посвященная его творческому вечеру "В кино я вечный ученик".

Модератором пресс-конференции был сотрудник телеканала ETV+ Андрей Шумаков.

Творческий вечер проходит сегодня в культурном центре "Сальме".

Народный артист России Алексей Учитель - лауреат международных кинофестивалей. Кампания, развернутая депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской против премьеры фильма ″Матильда″ летом и осенью 2017 года, сделала Учителя едва ли не самым известным российским режиссером современности.

В Эстонии премьера фильма о романтических отношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской состоялась 23 октября.

На пресс-конференции режиссер заявил, что у многих, кто успел посмотреть "Матильду" отношение к последнему императору Российской империи изменилось в лучшую сторону.

Всего Алексей Учитель как оператор, режиссёр, продюсер и сценарист снял более 20 фильмов, в том числе "Дневник его жены", "Прогулка", "Рок", "Космос как предчувствие".