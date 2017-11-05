rus.err.ee

"Калев/Крамо" потерпел пятое поражение кряду в Единой лиге ВТБ ({{commentsTotal}})

Спорт
"Калев/Крамо" никак не может одержать победу в Единой лиге ВТБ Автор: Сийм Семискар, ERR Sport
Спорт

Таллиннскому "Калеву/Крамо" не удалось и с пятой попытки одержать победу в этом сезоне Единой лиге ВТБ. В родных стенах подопечные Алара Варрака проиграли санкт-петербургскому "Зениту" - 89:95 (25:26, 14:22, 25:17, 25:30).

Действующий чемпион Эстонии сумел навязать борьбу бронзовому призеру Единой лиги ВТБ прошлого сезона.

В начале четвертой четверти хозяева даже вели в счете (68:65), однако в концовке сказалось мастерство баскетболистов с берегов Невы.

Лучшим в составе "Зенита" был Сергей Карасев - 24 очка. У "Калева" блистал на паркете Бранко Миркович - 22 балла.

В этом туре первые победы в Единой лиге ВТБ одержали "Астана" и рижский ВЭФ. В итоге "Калев/Крамо" остался единственной командой, не имеющей в своем активе побед, и находится на последнем, 13-м, месте.

"Зенит" выиграл четыре из пяти матчей.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет дома 12 ноября с "Астаной".

Редактор: Виктор Сольц

калев/крамоединая лига втб


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

кризис системы ID-карт
ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
"Горе от ума" в Русском театре.

Виктор Сольц: Горы от ума

Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.

ЭКОНОМИКА
03.11

В октябре продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 10,8% в годовом сравнении

03.11

Биржевая цена электричества за последний месяц снизилась на 10%

02.11

СМИ: Linda Line может продать свое единственное скоростное судно в Грецию

02.11

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в октябре на 22%

02.11

Свободники и EKRE хотят сократить расходы Канцелярии президента

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Керсти Кальюлайд посетила спецпоказ фильма

ФОТО: Керсти Кальюлайд посетила спецпоказ документального фильма "14 падежей"

В субботу, 4 ноября, в кинотеатре "Артис" состоялся спецпоказ документального фильма эстонского режиссера Марианны Каат "14 падежей". Картину о проблемах интеграции посмотрела и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
19:52

Экс-глава МуПо станет вице-мэром Тарту

19:26

"Калев/Крамо" потерпел пятое поражение кряду в Единой лиге ВТБ

18:34

ФОТО: режиссер Алексей Учитель провел пресс-конференцию в Доме новостей ERR

18:10

Объединение "Левадии" и "Инфонета": Игорь Принс в этом проекте не участвует

17:53

Кайа Канепи выиграла теннисный турнир во Франции

17:08

Трамп начал тур по странам Азии с Японии

16:14

ФОТО: Керсти Кальюлайд внесла свой вклад в создание ковра к столетию ЭР

15:50

Бывший лидер Каталонии сдался бельгийской полиции

15:44

Футбольная команда из Маарду выиграла первую лигу и пробилась в элиту

15:24

Стабильность превыше всего: истребители НАТО продолжают тренировки в небе над Эстонией

14:42

Более 260 человек задержаны в центре Москвы на несанкционированной акции

13:58

ФОТО: Керсти Кальюлайд посетила спецпоказ документального фильма "14 падежей"

13:04

Лидер профсоюза химиков стала членом горсобрания Кохтла-Ярве

12:35

На следующей неделе пройдут выборы мэров Силламяэ и Нарва-Йыэсуу

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: