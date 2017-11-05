"Калев/Крамо" потерпел пятое поражение кряду в Единой лиге ВТБ

Таллиннскому "Калеву/Крамо" не удалось и с пятой попытки одержать победу в этом сезоне Единой лиге ВТБ. В родных стенах подопечные Алара Варрака проиграли санкт-петербургскому "Зениту" - 89:95 (25:26, 14:22, 25:17, 25:30).

Действующий чемпион Эстонии сумел навязать борьбу бронзовому призеру Единой лиги ВТБ прошлого сезона.

В начале четвертой четверти хозяева даже вели в счете (68:65), однако в концовке сказалось мастерство баскетболистов с берегов Невы.

Лучшим в составе "Зенита" был Сергей Карасев - 24 очка. У "Калева" блистал на паркете Бранко Миркович - 22 балла.

В этом туре первые победы в Единой лиге ВТБ одержали "Астана" и рижский ВЭФ. В итоге "Калев/Крамо" остался единственной командой, не имеющей в своем активе побед, и находится на последнем, 13-м, месте.

"Зенит" выиграл четыре из пяти матчей.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет дома 12 ноября с "Астаной".