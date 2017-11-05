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Экс-глава МуПо станет вице-мэром Тарту ({{commentsTotal}})

Эстония
Моника Ранд
Моника Ранд Автор: Scanpix/Postimees
Эстония

Правление тартуского отделения Центристской партии распределило основные посты в горуправе и горсобрании, которые победившие на выборах центристы получили по условиям коалиционного договора с Партией реформ. Одним из вице-мэров Тарту станет работавшая когда-то руководителем столичной муниципальной полиции Моника Ранд.

Согласно коалиционному договору, центристам в Тарту достались посты председателя горсобрания и двух вице-мэров, передает "Актуальная камера".

Тартуским горсобранием руководить будет депутат Рийгикогу Ааду Муст.

Вице-мэром, ответственным за финансы и городское имущество, станет Моника Ранд, которая сейчас возглавляет бюро Инспекции по охране окружающей среде, а ранее была замстарейшины столичного района Нымме, руководителем таллиннского Департамента муниципальной полиции (2011-2013), а также директором Таллиннских рынков.

Ранд состоит в Центристской партии с 2006 года. Известна как активная болельщица таллиннского футбольного клуба "Флора". Она координирует добровольцев, которые работают на благо этой команды.

Вице-мэром, ответственным за культуру, образование и спорт, станет нынешний вице-канцлер Министерства образования Мадис Лепайыэ, на данный момент не состоящий ни в одной из партий.

В пятницу стали известны кандидаты на ключевые посты от Партии реформ. На пост мэра Тарту утверждена кандидатура Урмаса Клааса, занимающего этот пост с апреля 2014 года. Три доставшихся реформистам должности вице-мэров займут Раймонд Тамм, Рено Лайдре и Тийа Теппан.

Зампредседателя горсобрания станет беспартийная Эне Эргма, шедшая на муниципальных выборах по списку Партии реформ.

Первое заседание горсобрания, на котором будут официально избраны его председатель и зампредседателя, состоится 7 ноября, а еще через неделю будет утвержден состав городской администрации.

По итогам состоявшихся 15 октября муниципальных выборов Партия реформ заключила в Тарту коалиционное соглашение с Центристской партией. Коалиция контролирует 27 из 49 мест в горсобрании, из которых 20 мест принадлежат реформистам.

В тартуском горсобрании также представлены социал-демократы (8 мест), Консервативная народная партия (EKRE, 6 мест), Союз отечества и Res Publica (IRL, 3 места) и два избирательных союза с пятью местами.

Редактор: Виктор Сольц

ааду мустмоника рандмадис лепайыэ


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