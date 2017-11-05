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Дело судовых охранников в Индии: в понедельник продолжится обсуждение апелляции ({{commentsTotal}})

Эстония
Таисия Дмитриева
Эстония

На следующей неделе индийский суд должен приступить к обсуждению апелляции по делу эстонских судовых охранников. Они были арестованы в 2013 году, а в 2016-м приговорены к пяти годам тюрьмы. Во вторник с эстонскими гражданами встретились представители Министерства иностранных дел.

Уже более четырех лет тянутся судебные разбирательства по делу эстонских судовых охранников, передает "Актуальная камера".

Их арестовали в октябре 2013 года, но лишь в январе 2016-го им был объявлен приговор, который в тот же месяц обжаловали. Заседания по рассмотрению кассационных жалоб завершились в ноябре прошлого года, после чего ожидалось решение суда. Но до сегодняшнего дня оно так и не было оглашено.

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Аннели Кольк и консул посольства Эстонии в Индии Матс Куускемаа отправились в Индию, чтобы поспособствовать решению вопроса.

По словам Кольк, как генеральный секретарь руководства штата Тамил-Наду, так и госсекретарь по внешним делам уверили эстонскую делегацию, что они сделают всё возможное, чтобы судебный процесс не затягивался. Также эстонские чиновники навестили находящихся в тюрьме города Ченнай судовых охранников.

"Условия в тюрьме, конечно, такие, какие они могут быть в индийской тюрьме. Бытовые условия иногда становятся хуже, потом опять лучше. Сейчас заключенных больше волновал вопрос содержания посылок, которые им посылают. Насколько я понимаю, в течении всего времени была путаница по поводу того, что им можно посылать, а что нет. По этой части более или менее была внесена ясность", - говорит Кольк.

Попавшие в тюрьму судовые охранники держат из Индии связь с родными, которые не теряют надежду.

"Послабления им делают, у них уже не такие жёсткие условия. Им говорят, что они в общем-то не виноваты, но ничего с системой сделать не можем", - говорит Людмила Тутынина, мама судового охранника Алексея Тутынина.

Завтра начнётся новый виток рассмотрения апелляционных жалоб.

Редактор: Виктор Сольц

судовые охранники в индии


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