"Актуальная камера +" 05.11.2017 (20:00) ({{commentsTotal}})
Редактор: Виктор Сольц
Редактор: Виктор Сольц
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас не стал торопиться с обновлением своей ID-карты, потому что он пользуется Mobiil-ID.
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Бельгии F-16 вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
Сегодня, 1 ноября, министр внутренних дел Андрес Анвельт открыл пешеходный пограничный пункт "Нарва-2", который был закрыт на реконструкцию в 2015 году.
Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.
В субботу, 4 ноября, в кинотеатре "Артис" состоялся спецпоказ документального фильма эстонского режиссера Марианны Каат "14 падежей". Картину о проблемах интеграции посмотрела и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Вице-спикер Рийгикогу, лидер Партии реформ Ханно Певкур отвечает на вопросы слушателей