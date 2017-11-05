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Правильным подбором медикаментов при депрессии занимается психиатр, а не семейный врач ({{commentsTotal}})

Эстония
Таисия Дмитриева
Эстония

Нынешняя погода располагает к хандре и унынию. "Актуальная камера +" выясняла, как отличить осенний сплин от настоящей депрессии.

Депрессия нашим обществом часто воспринимается как подростковая придурь или постыдное психическое заболевание. При этом мало кто представляет, что это такое на самом деле.

В начале сентября Талинда, жена солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, выложила ролик, где ее муж за 36 часов до суицида смеётся и ест на спор конфеты со своим сыном. Подпись к этому видео гласила "вот так для нас выглядела его депрессия".

С того момента и до сих пор люди из разных стран под хештегом "удепрессиинетлица" делятся своими историями и фотографиями, на которых нередко даже нельзя и заподозрить, что с человеком что-то не так.

Хандра не длится больше двух недель

Наступила долгая эстонская осень. Когда световой день становится всё короче и короче, то настроение падает. Многие называют такие периоды депрессивными, а депрессия ли это?

"Бывает сезонное снижение настроения, например, некоторые люди метеочувствительные. Обычно такое снижение длится не больше двух недель, потом все выравнивается. Это называют хандрой. А вот когда больше двух недель снижается настроение, и проявляются другие грозные симптомы, то нужно быть очень осторожным. Мы имеем дело уже с депрессией", - рассказывает психиатр Владимир Кукк.

Лучше всего описать эти грозные симптомы сможет человек, который прошёл путь от начала болезни и до выздоровления. Валентина Склярова сама психолог, сейчас у неё частная практика, и пройденный опыт помогает ей во время консультаций.

"Был период, когда я работала на двух работах, начинала свой день с энергетических напитков и страдала бессонницей. Не понимаю, как я жила. Мой организм был крайне истощён, и вскоре я попала в больницу", - вспоминает Склярова.

Это только одно из проявлений депрессии. Часто люди, пережившие это состояние, говорят о тяжести в груди, постоянной тревоге, нежелании общаться с людьми.

"По какой-то причине центры удовольствия в мозговой структуре перестают вырабатывать достаточное количество гормонов настроения", - говорит Кукк.

Депрессией страдают 70 000 жителей Эстонии

Получается, что человек просто физически больше не способен радоваться и в какой-то момент он может просто потерять смысл жизни. Ради чего жить, если нет положительных эмоций?

"На самом деле самоубийства не случаются так часто. Депрессией страдают 70 000 человек, а самоубийств каждый год около 200, то есть самоубийство - это всё же довольно экстремальный шаг. Но поскольку риск велик, и на кону человеческая жизнь, то в любом случае надо сделать всё, чтобы предотвратить трагические последствия", - поясняет исполнительный директор центра душевного здоровья Peaasi Анна-Кайса Ойдермаа.

Часто получается так, что чем хуже человеку, тем сложнее ему поделиться своей проблемой. Да и окружающие нередко предпочитают не вмешиваться - мол, сам разберется. А ведь внимание со стороны может помочь человеку в трудной ситуации, мотивировать его обратиться за помощью к специалистам.

И вот тут возникает ещё одна проблема, с которой многие сталкиваются: куда бежать, чтобы получить помощь? Есть телефоны доверия, по которым можно позвонить и анонимно попросить помощи.

Полное выздоровление может занять год

Если вы не уверены в том, что с вами происходит, то всегда можно обратиться к семейному врачу, сдать анализы, ведь иногда плохое настроение может быть связано с физиологическими проблемами, например, болезнями щитовидной железы или нехваткой витаминов. Если же вы не находите ответов, что с вами не так, необходимо обратиться к психиатру.

"В этих сложных процессах может разобраться только специалист, профессионал, психиатр. Наши психологи могут заподозрить течение эмоционального состояния, могут направить, сориентировать, но не более того", - утверждает Кукк.

Лечение депрессии обычно комплексное: психотерапия и медикаментозное лечение. Сейчас у людей очень противоречивые мнения об антидепрессантах.

"Многие думают, что антидепрессанты - это зависимость. Правильный подбор медикаментов, правильный курс лечения, правильный выход из приёма этих лекарств - этим занимается психиатр, а не семейный врач. Это важно понимать", - говорит Склярова.

Даже после начала лечения депрессия не проходит через неделю, как простуда. До полного выздоровления может пройти целый год. Но очень важно понимать, что если вам плохо больше чем две недели подряд, ищите помощи, депрессия успешно лечится. Главное - начать.

Редактор: Виктор Сольц

депрессияlinkin parkсуицидсплинхандра


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