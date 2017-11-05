Эстонский каратист Артамонов нацелен пробиться на Олимпиаду

На этой неделе эстонские каратисты вернулись домой после успешного молодежного чемпионата мира. Таллиннец Павел Артамонов пополнил свою коллекцию бронзовой наградой и вошел в число кандидатов для участия в Олимпиаде 2020 года.

Все последние годы эстонские каратисты возвращаются домой с медалями титульных чемпионатов. На этот раз Павел Артамонов завоевал бронзу в категории до 75 кг на молодежном чемпионате мира, который завершился на Тенерифе.

"Всего получилось у меня провести пять поединков. Первый, к сожалению, я проиграл будущему чемпиону мира, но затем в четырех боях одержал победы, - говорит Артамонов. - Для меня это был последний чемпионат по молодежи, теперь мне нужно пробиваться по взрослым. В дальнейшем есть планы попасть на Олимпиаду".

"У нас сложилась такая элитная группа из шести-восьми человек, в которой каждый может на любом титульном соревновании привезти медаль. Я больше надеялся на девочек: Аню Сокк, Ли Лирисман. Я знал, что Павел в хорошей форме, но конкуренция там у него в весе просто сумасшедшая", - отмечает главный тренер сборной Эстонии по карате Александр Зыков.

В составе эстонской команды знают, что такое конкуренция, и на тренировках ведущие спортсмены проводят спарринги друг с другом. Ли Лирисман - чемпионка мира среди юниоров. Однако та золотая медаль уже стала историей, и перед спортсменкой стоит новый вызов. Ведь следующая летняя Олимпиада состоится в 2020 году в Токио, на родине карате.

"На самом деле попасть на Олимпийские игры в два или три раза будет сложнее, потому что отбираются только 10 человек на одну категорию", - говорит Лирисман.

Зыков говорит, что гораздо больше шансов у эстонских спортсменов оказаться на следующей после Токио Олимпиаде. Но для этого нужно продолжать развиваться.

Медали, кубки, дипломы украшают тренерскую комнату Зыкова, чьи воспитанники показывают стабильные результаты. Но пока все достижения и награды были добыты на молодежном уровне. Несмотря на то, что карате совсем недавно стал олимпийским видом спорта, интерес у нового поколения вызывают другие занятия.

"Сейчас популярен так называемый "кровавый спорт". Там, где человек хочет увидеть и зрелище и ту же кровь, скажем откровенно. А у нас, в зависимости от возраста, где-то вообще нельзя бить, где-то можно легкие касания, где-то потом уже пожестче. У взрослых уже может быть жесткий стиль", - поясняет Зыков.

"К счастью, мне не удавалось драться на улице, но, думаю, скорость ног мне позволяет убежать от всего этого. Если говорить серьезно, то карате мне помогло в постройке своего характера, себя как личности. То есть не только в физическом плане мне помогло карате, но и в психологическом и духовном", - рассказывает Лирисман.

Для Артамонова карате - это в первую очередь дисциплина. "Ты приучаешь себя постоянно ходить на тренировки, уважать тренера, уважать своих однокомандников. Это хорошая моральная подготовка и для детей в том числе", - заключает призер молодежного чемпионата мира.