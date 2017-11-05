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Стрельба в баптистской церкви в Техасе: 26 погибших ({{commentsTotal}})

За рубежом
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Стрельба в церкви Техаса унесла десятки жизней.
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Фото: Стрельба в церкви Техаса унесла десятки жизней. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

По меньшей мере 26 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в одной из баптистских церквей в американском штате Техас, недалеко от города Сан-Антонио. Десятки людей получили ранения.

Нападение произошло в 11:30 по местному времени. В это время в церкви шла воскресная служба, передает Русская служба "Би-би-си".

По словам комиссара полиции округа Уилсон Альберта Геймза-младшего, стрелявший покинул место преступления на машине, а затем был обнаружен мертвым.

Согласно первоначальной версии, он был застрелен полицией или покончил жизнь самоубийством, однако позже полиция сообщила, что мужчину застрелил один из вооруженных граждан.

Открывший стрельбу в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс Девин Келли пять лет назад был осужден военным трибуналом за нападение на жену и ребенка, передает Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ.

По данным СМИ, преступник служил в военно-воздушных силах США, занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико с 2010 года до его увольнения. Он был уволен по дисциплинарным причинам в 2014 году и находился под арестом 12 месяцев.

Редактор: Виктор Сольц, Сергей Михайлов



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