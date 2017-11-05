Стрельба в баптистской церкви в Техасе: 27 погибших

По меньшей мере 27 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в одной из баптистских церквей в американском штате Техас, недалеко от города Сан-Антонио. Еще 24 человека получили ранения.

Нападение произошло в 11:30 по местному времени. В это время в церкви шла воскресная служба, передает Русская служба "Би-би-си".

Стрелявший был убит прибывшим на место экипажем полиции, сообщают в ведомстве.