По меньшей мере 26 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в одной из баптистских церквей в американском штате Техас, недалеко от города Сан-Антонио. Десятки людей получили ранения.

Нападение произошло в 11:30 по местному времени. В это время в церкви шла воскресная служба, передает Русская служба "Би-би-си".

По словам комиссара полиции округа Уилсон Альберта Геймза-младшего, стрелявший покинул место преступления на машине, а затем был обнаружен мертвым.

Согласно первоначальной версии, он был застрелен полицией или покончил жизнь самоубийством, однако позже полиция сообщила, что мужчину застрелил один из вооруженных граждан.

Открывший стрельбу в баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс Девин Келли пять лет назад был осужден военным трибуналом за нападение на жену и ребенка, передает Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ.

По данным СМИ, преступник служил в военно-воздушных силах США, занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан в Нью-Мексико с 2010 года до его увольнения. Он был уволен по дисциплинарным причинам в 2014 году и находился под арестом 12 месяцев.