Рекомендации "АК+": куда пойти с 6 по 12 ноября ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 5 ноября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
6 ноября в Нарвском доме детского творчества открывается выставка "Кружево как искусство".
С 8 по 11 ноября в Национальном музее Эстонии, что в Тарту, проходит фестиваль IDeeJazz.
А 10 ноября в столичном театре VAT пройдет концерт "Наши Песни" группы "Тимур и партизаны".
Редактор: Виктор Сольц