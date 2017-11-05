В понедельник дождь, +5..+9

Циклон вблизи Осло определит погоду в Эстонии. Его ложбина углубляется над Балтийским морем и смещается через Эстонию на северо-восток.

Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с, в начале ночи на островах и северо-западном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 2..7, на побережье до 9°C.

Днем облачность увеличится. В Западной Эстонии начнется дождь. Во второй половине дня дождь распространится с запада на восток. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, на северном побережье порывы 13 м/с Температура воздуха 5..9°C.