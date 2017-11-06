Суд в Брюсселе отпустил экс-главу правительства Каталонии

Бельгийский судья выпустил Карлеса Пучдемона и четверых его коллег из распущенного Мадридом правительства Каталонии под подписку о невыезде.

В решении суда указано, что все пятеро отпущенных не имеют права покидать страну, а также обязаны сообщать властям о своем месте жительства, передает в понедельник, 6 ноября, Би-би-си.

Бывшие каталонские чиновники добровольно сдались в полицию в Бельгии, после того как Испания выдала общеевропейский ордер на их арест.

Пучдемон и несколько его коллег бежали в Бельгию, после того как Мадрид ввел в Каталонии прямое правление из-за объявленной регионом в одностороннем порядке независимости.

Он заявил, что не вернется в Испанию, пока ему не будут предоставлены гарантии на справедливое судебное разбирательство.

В Испании всем пятерым предъявлены обвинения в мятеже, подрывной деятельности и растрате государственных средств. В случае признания вины им грозит до 30 лет лишения свободы.

Ожидается, что они должны предстать перед судом в течение 15 дней. У Бельгии есть 60 дней на то, чтобы выдать обвиняемых Мадриду, однако, если те не станут оспаривать выдачу в судебном порядке, она может состояться гораздо раньше.