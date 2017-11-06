Юри Луйк наносит визит в Финляндию

Министр обороны Юри Луйк отправился в Финляндию, где встретится с коллегами из стран Северной Европы, а также даст обзор ситуации общей безопасности Евросоюза на правах члена правительства страны-председателя ЕС.

Во встрече примут участие главы оборонных ведомств стран Северной группы, куда входят страны Балтии, Нидерланды, Великобритания, Польша и Германия, передают в понедельник, 6 ноября, утренние новости ETV+.

В этот же день начнется официальный визит министра обороны США Джеймса Мэттиса в Финляндию.

На встрече министров будут обсуждаться вопросы сотрудничества, совместные закупки, совместные учения внутри группы и с международными партнерами.

Ожидается, что министры подпишут меморандум об обмене информацией и сотрудничестве в авиационном наблюдении.