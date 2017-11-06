Зверев стал третьей ракеткой мира, Зопп поднялся на одну строчку

Представитель Германии Александр Зверев поднялся на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Добился прогресса и лидер мужской сборной Эстонии Юрген Зопп.

В обновленной версии рейтинга (ATP), которая была опубликована в понедельник, 6 ноября, Зверев поднялся на одну строчку и занимает теперь третье место.

На одну позицию вверх переместился и первая ракетка Эстонии Юрген Зопп, который теперь занимает 178-е место.

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов утратил 26 позиций, опустившись на 534-е место.

Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер.

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).