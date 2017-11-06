СМИ: в Эстонии появились новые наркотики

Нынешний фестиваль танцевальной музыки Weekend, прошедший в августе в Пярну, показал, что в Эстонии появились новые наркотические вещества.

После фестиваля было начато около сотни расследований, из которых 60 связаны с хранением и употреблением наркотиков. Также задержаны десять человек, продающих наркотики в больших количествах. Главным образом на фестивале распространяли марихуану, амфетамин и экстази, передает в понедельник, 6 ноября, служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Eesti Päevaleht.

По словам врача Пярнуской больницы Райдо Паасма, проведенные исследования показывают, что в Эстонии появились новые психотропные вещества. При этом пока сложно сказать, насколько широко они распространились, потому что речь идет только об одном фестивале. А поскольку подобные исследования не проводились раньше, выявить и какую-то определенную тенденцию также нельзя.

По словам врача, исследование также показало, что гости фестиваля принимали и различные рецептурные препараты.