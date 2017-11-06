Во Вьетнаме из-за тайфуна "Дамри" погибли не менее 44 человек ({{commentsTotal}})
Тайфун "Дамри", обрушившийся на центральную часть Вьетнама, унес за последние трое суток жизни 44 человек, еще 19 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в понедельник Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.
"Дамри" стал 12-м тайфуном во Вьетнаме и наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием за два последних десятилетия. Согласно данным координационного комитета, в результате сильных ливней и вызванного ими паводка были затоплены и повреждены более 40 000 жилых домов, передает ТАСС.
Свыше 30 000 человек были вынуждены покинуть свои жилища, спасаясь от наводнения. Стихия лишила многие районы электроснабжения и связи с внешним миром, там остаются подтопленными более 40 000 гектаров сельскохозяйственных земель.
В результате последствий тайфуна в значительной степени ухудшилась транспортная ситуация в Центральном Вьетнаме. Под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали.
Правительство оперативно развернуло в пострадавших провинциях широкомасштабные восстановительные работы. Власти на местах получили распоряжения принять все меры с целью скорейшего возвращения нормальных условий для жизни населения районов, подвергшихся ударам стихии.
Редактор: Надежда Берсенёва