Во Вьетнаме из-за тайфуна "Дамри" погибли не менее 44 человек

Тайфун "Дамри", обрушившийся на центральную часть Вьетнама, унес за последние трое суток жизни 44 человек, еще 19 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в понедельник Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

"Дамри" стал 12-м тайфуном во Вьетнаме и наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием за два последних десятилетия. Согласно данным координационного комитета, в результате сильных ливней и вызванного ими паводка были затоплены и повреждены более 40 000 жилых домов, передает ТАСС.

Свыше 30 000 человек были вынуждены покинуть свои жилища, спасаясь от наводнения. Стихия лишила многие районы электроснабжения и связи с внешним миром, там остаются подтопленными более 40 000 гектаров сельскохозяйственных земель.

В результате последствий тайфуна в значительной степени ухудшилась транспортная ситуация в Центральном Вьетнаме. Под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали.

Правительство оперативно развернуло в пострадавших провинциях широкомасштабные восстановительные работы. Власти на местах получили распоряжения принять все меры с целью скорейшего возвращения нормальных условий для жизни населения районов, подвергшихся ударам стихии.