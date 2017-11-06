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Выборы мэра Таллинна пройдут 9 ноября ({{commentsTotal}})

Эстония
В депутатском корпусе горсобрания Таллинна доминируют центристы.
В депутатском корпусе горсобрания Таллинна доминируют центристы. Автор: Фото: Postimees/Scanpix
Эстония

В четверг, 9 ноября, состоятся выборы мэра Таллинна. Кандидатом на пост градоначальника от Центристской партии станет Таави Ааас. Оппозиция со своим кандидатом определится во вторник.

Выборы мэра Таллинна пройдут в рамках заседания городского собрания. Имеющая большинство мест в депутатском корпусе Центристская партия выдвинет на пост городского головы Таави Ааса - нынешнего исполняющего обязанности мэра столицы.

"Кто будет кандидатом от оппозиции? На данный момент не могу сказать. Завтра социал-демократы обсудят этот вопрос с представителями Партии реформ и EKRE. Таким образом все будет ясно во вторник", - сказал в понедельник утром корреспонденту rus.err.ee председатель фракции соцдемов в горсобрании Райнер Вакра.

После выборов мэра Таллинна городское собрание утвердит и состав новой городской управы.

Редактор: Сергей Михайлов

выборы мэра таллинна


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