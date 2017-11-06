ФОТО: из порта Мууга отправлена первая крупная партия древесины в Китай

С терминала генеральных грузов компании Transiidikeskuse в порту Мууга в минувшие выходные в китайский порт Ланьшань отправилось первое судно с лесом. Грузовладелец и экспортер леса - эстонская фирма Westwood Group OÜ.

Доставит древесину в Китай судно Kraszewski - самое крупное судно для перевозки древесины, когда-либо заходившее в порт Мууга.

В рамках проекта сотрудничества с Китаем это первая столь крупная

– 30 000 тонн - партия круглого леса, которую отправили морем.

По словам председателя правления Transiidikeskuse AS Владимира Попова, отправке первого судна предшествовали длительные предварительные переговоры с китайской стороной.

"Мы провели несколько рабочих встреч у нас на терминале. Партнеры досконально изучили наши технические возможности и опыт, особый интерес вызвали наши инновационные решения", - сказал Попов.

Если исходить из показателей, запланированных на текущий год, то этот

проект способен существенно увеличить грузооборот терминала.

"За счет контракта Westwood Group OÜ с китайскими партнерами, грузооборот нашего терминала увеличится на 180 тысяч тонн в год. Это существенная цифра, если учесть, что планируемый грузооборот терминала генеральных грузов на 2017 составляет около 1 млн. тонн", - пояснил Попов.

Погрузка судна началась в конце октября. Очередное судно с 30 000 тонн

леса на борту отправится в Китай до конца этого года. Далее суда

планируется отправлять с интервалом примерно раз в два месяца.

Длина судна составляет 200 метров, максимальная грузоподъемность - 30 300 тонн.