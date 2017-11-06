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В Эстонию написали книгу про Кайу Канепи ({{commentsTotal}})

Спорт
Кайа Канепи надеется вернуться в элиту мирового тенниса.
Кайа Канепи надеется вернуться в элиту мирового тенниса. Автор: AP/Scanpix
Спорт

На следующей неделе в Эстонии выйдет в свет книга про теннисистку Кайу Канепи.

Авторами книги "Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel" стали Калле Муули и Хелен Сульг. В роли издателя выступил бывший менеджер Кайи Канепи Валдо Рандпере. 

"Калле Муули и Хелен Сульг смогли написать захватывающую спортивную историю, в которой есть и страсть, и трагизм. Книга полна очарования и боли. Кайа рассказывает о том, как достичь вершины в спорте, и о том, чего на вершине делать не стоит", - сказал Рандпере.

Презентация книги пройдет в следующий понедельник, 13 ноября, в магазине Rahva Raamat в торговом центре Viru.

Редактор: Сергей Михайлов

кайа канепи


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