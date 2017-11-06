Журналистка "Эха Москвы" Фельгенгауэр вернулась на работу после ранения ({{commentsTotal}})
Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, оправившаяся от удара ножом по горлу, который нанес ей Борис Гриц, вышла на работу. Об этом главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил в Instagram в понедельник, 6 ноября.
"Таня вернулась!" — написал Венедиктов. Он опубликовал фотографию, на которой журналистка сидит за микрофоном, передает Лента.
Сама Фельгенгауэр призвала своих подписчиков в Twitter послушать эфир с ее участием.
Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Гриц пробрался в редакцию, использовав против охраны перцовый баллончик, после чего отыскал журналистку и полоснул ее ножом по горлу.
За несколько дней до произошедшего телеканал "Россия 24" показал сюжет "Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО". Много времени в нем было посвящено Фельгенгауэр. Главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов попросил следователей проверить программу на предмет разжигания ненависти к журналистам радиостанции.
Редактор: Надежда Берсенёва