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Журналистка "Эха Москвы" Фельгенгауэр вернулась на работу после ранения ({{commentsTotal}})

За рубежом
Татьяна Фельгенгауэр в эфире
Татьяна Фельгенгауэр в эфире "Эха Москвы" в 2014 году. Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом

Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, оправившаяся от удара ножом по горлу, который нанес ей Борис Гриц, вышла на работу. Об этом главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил в Instagram в понедельник, 6 ноября.

"Таня вернулась!" — написал Венедиктов. Он опубликовал фотографию, на которой журналистка сидит за микрофоном, передает Лента.

Сама Фельгенгауэр призвала своих подписчиков в Twitter послушать эфир с ее участием.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Гриц пробрался в редакцию, использовав против охраны перцовый баллончик, после чего отыскал журналистку и полоснул ее ножом по горлу.

За несколько дней до произошедшего телеканал "Россия 24" показал сюжет "Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО". Много времени в нем было посвящено Фельгенгауэр. Главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов попросил следователей проверить программу на предмет разжигания ненависти к журналистам радиостанции.

Редактор: Надежда Берсенёва

татьяна фельгенгауэрэхо москвы


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