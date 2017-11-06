В понедельник, 6 ноября, представители "Инфонета" и "Левадии" на пресс-конференции в Таллинне рассказали о причинах запланированного объединения двух футбольных клубов и задачах, которые будет ставить перед собой новая команда.

Тренером объединенной команды станет нынешний тренер "Инфонета", серб Александар Рогич, сказал на пресс-конференции президент "Левадии" Виктор Левада.

Спортивный директором клуба станет Сергей Парейко.

Левада и владелец "Инфонета" Андрей Лешкин подтвердили, что главная причина объединения - улучшить результаты команды и пробиться в Лигу Европы.

Название нового клуба пока обсуждается, сказал исполнительный директор "Левадии" Сергей Хохлов-Симсон. Он добавил, что объединение молодежных командов и дублирующих составов произойдет в следующем году. Новый клуб будет пользоваться центром в Маарьямяэ и стадионом "Кадриорг", а также комплексом на улице Пунане.

Участники пресс-конференции пока не стали комментировать, какие именно игроки войдут в состав объединенной команды. "Сначала я хочу посмотреть, кто у нас есть, а затем решить, что нам еще нужно", - сказал Рогич.

"Инфонет" был создан в 2002 году, и с 2013 года клуб играл в высшей лиге. В прошлом году "Инфонет" стал чемпионом Эстонии, а в сезоне 2017 года ласнамяэская команда заняла 4-е место.

"Левадия" была основана в 1998 году, с 1999 года команда выступает в высшем дивизионе. За это время "Левадия" 9 раз становилась чемпионом Эстонии. Минувший сезон команда завершила на втором месте.