LIVE в 15:00: футбольные клубы "Инфонет" и "Левадия" расскажут об объединении

В понедельник, 6 ноября, представители "Инфонета" и "Левадии" на пресс-конференции в Таллинне расскажут о запланированном объединении двух футбольных клубов. Прямую трансляцию с пресс-конференции будет вести rus.err.ee.

Начало трансляции - в 15:00.

По информации rus.err.ee, из текущего состава "Инфонета" в новой команде могут остаться вратарь Матвей Игонен, защитники Роман Нестеровский, Дмитрий Круглов, полузащитники Тимур Булавкин, Евгений Харин и Павел Дымов.

"Инфонет" был создан в 2002 году, и с 2013 года клуб играл в высшей лиге. В прошлом году "Инфонет" стал чемпионом Эстонии, а в сезоне 2017 года ласнамяэская команда заняла 4-е место.

"Левадия" была основана в 1998 году, с 1999 года команда выступает в высшем дивизионе. За это время "Левадия" 9 раз становилась чемпионом Эстонии. Минувший сезон команда завершила на втором месте.