К утру понедельника свои ID-карты обновили 106 000 человек

Начиная с 25 октября, когда появилось программное обеспечение для обновления проблемных ID-карт, и до утра понедельника, 6 ноября, было обновлено 106 000 удостоверений личности, из которых чуть более 81 500 были обновлены дистанционно и около 24 500 — в отделениях Департамента полиции и погранохраны (PPA).

В течение воскресенья, 5 ноября, с домашних компьютеров обновить свои ID-карты смогли примерно 15 000 человек, а в отделения РРА — в общей сложности 2700 человек, сообщила пресс-секретарь Департамента государственных инфосистем Хелен Ульдрих.

"Обновить свои ID-карты дистанционным путем снова смогут все желающие. После 8 часов утра понедельника нагрузка на удаленные обновления по сравнению с ночной выросла, но система работает в настоящий момент без больших сбоев. Это означает, что обновление может занять немного больше времени, но набравшись немного терпения все можно сделать", - сказала она.