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К вечеру понедельника свои ID-карты обновили 120 000 человек ({{commentsTotal}})

Эстония
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Чип ID-карты.
Чип ID-карты. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Начиная с 25 октября, когда появилось программное обеспечение для обновления проблемных ID-карт, и до вечера понедельника, 6 ноября, было обновлено 120 000 удостоверений личности, из которых примерно 92 000 были обновлены дистанционно и около 28 000 — в отделениях Департамента полиции и погранохраны (PPA).

Как дистанционное обновление, так и обновление сертификатов в бюро обслуживания в понедельник проходило без сбоев, системы хорошо справлялись с нагрузкой, сообщила пресс-секретарь Департамента государственных инфосистем (RIA) Хелен Ульдрих.

Все же при обновлении сертификатов как дистанционно, так и в бюро обслуживания следует запастись терпением и учесть, что обновление займет какое-то время.

"Если дистанционное обновление не удастся с первой попытки, стоит попробовать сделать это через некоторое время. В вечерние часы нагрузка на сервер меньше", - сказал руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы (RIA) Маргус Арм.

В Департамент полиции и погранохраны в последние дни поступило много обращений от людей, которые получили письмо о приостановке сертификатов, хотя они либо уже обновили свои сертификаты, либо их карты не были подвержены риску и сертификаты не было приостановлены. Большая часть из получивших такое письмо людей - это родители, ходатайствовавшие о документе для своего несовершеннолетнего ребенка.

"Среди 760 000 ID-карт с приостановленным сертификатом 120 000 ID-карт, выданных детям. Многим подросткам сообщение о приостановлении сертификатов пошло на их личную электронную почту, но в большинстве случаев сообщение о приостановлении действия сертификатов принадлежащих детям карт получили их родители, которые подавали ходатайство о документе для ребенка. ID-карты детей обновлять не требуется, так как ребенок не пользуется ID-картой электронно", - пояснила руководитель бюро идентитета и статусов PPA Маргит Ратник.

В соответствии с законом, PPA выслал оповещение всем людям, сертификаты чьих карт были приостановлены по состоянию на 3 ноября, когда приостановление вступило в силу.

"Так как адресов сотни тысяч, то рассылка оповещения закончилась только сегодня после обеда. Начиная с того времени, когда сертификаты были приостановлены, свои карты обновили почти 50 000 человек, но все они получили сообщение о том, что действие сертификатов их карты было приостановлено в ночь на субботу. Если вы уже обновили свою карту, вам не надо снова приходить в бюро обслуживания или обновлять карты дистанционно", - пояснила Ратник.

В течение воскресенья с домашних компьютеров обновить свои ID-карты смогли примерно 15 000 человек, а в отделения РРА - в общей сложности 2700 человек.

Редактор: Надежда Берсенёва

id-картыуязвимые id-карты


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