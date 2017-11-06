Ставший отцом Сийм Лутс пропустит ближайшие матчи сборной

Полузащитник Сийм Лутс не поможет сборной Эстонии по футболу в ближайших товарищеских матчах против Финляндии и Мальты.

Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщила пресс-служба Эстонского футбольного союза.

Причина отсутствия у полузащитника уважительная - недавно он стал отцом.

"Рождение ребенка - это особое событие. Вполне естественно, что ближайшие дни Лутс проведет вместе со своей семьей, это обычная практика", - сказал главный тренер сборной Эстонии Мартин Рейм, от лица всей национальной команды поздравивший полузащитника с прибавлением в семье.

Матч Финляндия - Эстония состоится в четверг, 9 ноября, в Хельсинки, а против Мальты наша команда сыграет на выезде в воскресенье, 12 ноября.