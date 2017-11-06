Онкологическим больным Ида-Вирумаа больше не придется ездить на химиотерапию в Тарту

Ида-Вируская центральная больница совместно с Клиникой Тартуского университета в следующем году начнет проводить химиотерапию онкологическим больным.

Если сейчас процедуры химиотерапии жители Ида-Вирумаа проходят в Тарту, то в следующем году им не придется ездить туда - лечение будет проводиться врачами в Кохтла-Ярве, сообщает в понедельник, 6 ноября, служба "Радио 4" со ссылкой на "Северное побережье".

Проведение процедур в Кохтла-Ярве планируется на начало 2018 года.

Точную дату больница назвать пока не может. Но здесь для этого уже подготовлено специальное помещение.