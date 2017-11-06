Пересекать пункт пропуска через границу "Нарва-2" могут все жители Эстонии, независимо от гражданства. Лица без гражданства и граждане третьих стран должны иметь при себе помимо паспорта карту вида на жительство.

По словам ведущего пограничника Нарвского погранпункта Антти Ээнсалу, для пересечения границы в пункте пропуска через границу "Нарва-2" могут использовать все жители Эстонской Республики, вне зависимости от гражданства, при наличии действительного рейсового документа.

"Через погранпункт Нарва-2 границу могут пересекать и владельцы паспорта иностранца. Но следует помнить, что жителям Эстонии, у которых нет определенного гражданства, и жителям Эстонии, являющимся гражданам третьих стран, при себе следует иметь как паспорт, так и карту вида на жительство," – напоминает Ээнсалу.

В интервью Нарвской студии "Радио 4" замначальника Таможенного отделения Налогово-таможенной службы Антс Кутти сказал, что касается разрешения на перенос товара, то через этот погранпункт можно носить товары только для личного пользования, которые не подлежат декларированию, например, личные вещи. "Что касается сигарет, то действуют прежние правила - при первых двух пересечениях в календарный месяц - по две пачки", - уточнил начальник таможни.

Пешеходный пограничный пункт "Нарва-2" на так называемой Парусинке в районе Кренгольма возобновил работу 1 ноября.

До его закрытия на реновацию им пользовались около 800 человек в сутки. Теперь количество пешеходов может увиличиться, так как пересекать границу здесь можно будет и с товаром, который не подлежит декларированию.