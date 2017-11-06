Эстонские и итальянские парламентарии обсудят в Риме вопросы безопасности и миграции

Во время визита в Италию комиссия Рийгикогу по иностранным делам сосредоточится на миграции и сотрудничестве в сфере обороны.

До среды комиссия Рийгикогу по иностранным делам находится с визитом в Италии, где планирует обсудить двусторонние отношения между Италией и Эстонией, сотрудничество в сфере обороны и политику безопасности, передает пресс-служба эстонского парламента.

Помимо этого, члены комиссии совместно с коллегами из Италии обсудят гибридные и киберугрозы, будущее ЕС и вопросы, связанные с международным влиянием миграции.

По оценке эстонских парламентариев, Италия – сильный партнер и союзник по НАТО, который в ближайшее время продолжит охранять воздушное пространство стране Балтии.

Эстонская делегация представит коллегам из Италии обзор услуг э-государства Эстонии и расскажет о законодательной стороне электронных услуг членам комиссии парламента Италии по внедрению электронных решений и инноваций в государственном управлении и членам парламентской группы по технологическим инновациям.