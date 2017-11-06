rus.err.ee

В этом году при пожарах в Эстонии погибло более 30 человек ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

За первые 10 месяцев этого года в Эстонии при пожарах погибло 32 человека, из них 5 человек - в минувшем октябре. Если сравнивать со статистикой за этот же период прошлого года, то количество погибших при пожарах в 2016 году составило 30 человек. Больше всего людей погибло из-за курения в помещении или из-за отсутствия дымового датчика. Ситуацию комментирует специалист по коммуникации спасательного департамента Ивери Марукашвили.



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

кризис системы ID-карт
Удастся ли всем вовремя обновить сертификаты?

Департамент госинфосистемы о саге с ID-картами: э-государству ничто не угрожает

Проблема государственного значения - на этой неделе решением властей было приостановлено действие сертификатов ID-карт, выданных после октября 2014 года. "Актуальная камера +" выясняла, под угрозой ли электронное государство.

ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Сергей Зверев

Сергей Зверев раскритиковал стилистов и прически Керсти Кальюлайд

Известный российский стилист Сергей Зверев неодобрительно отозвался о прическах президента Эстонии Керсти Кальюлайд, заявив, что она достойна лучшего и признавшись в желании самому поработать над обликом главы Эстонского государства.

ЭКОНОМИКА
03.11

Проблемы с ID-картами застали врасплох бухгалтеров Эстонии

03.11

Lidl появится не только в Таллинне и Нарве, но и в Тарту

03.11

В октябре продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 10,8% в годовом сравнении

03.11

Биржевая цена электричества за последний месяц снизилась на 10%

02.11

СМИ: Linda Line может продать свое единственное скоростное судно в Грецию

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Николай Лощин выбрал все самое интересное

Рекомендации "АК+": куда пойти с 6 по 12 ноября

В воскресенье, 5 ноября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
14:06

Отчет Госконтроля: собственные резервы правительства были исчерпаны осенью 2015 года

13:44

Полиция отказалась возбуждать дело против бывшего старейшины волости Йыхви Эдуарда Эаста

13:18

В этом году при пожарах в Эстонии погибло более 30 человек

13:11

Оценку за госэкзамен по математике снизили на 13 баллов: решение не по учебнику

13:10

Недавно открывшийся погранпункт "Нарва-2" обслуживает только граждан России и Эстонии

12:58

Эстонские и итальянские парламентарии обсудят в Риме вопросы безопасности и миграции

12:34

Онкологическим больным Ида-Вирумаа больше не придется ездить на химиотерапию в Тарту

11:50

На нескольких автобусных линиях в Таллинне 7 и 8 ноября возможны отклонения от расписания

11:37

Ставший отцом Сийм Лутс пропустит ближайшие матчи сборной

11:28

К утру понедельника свои ID-карты обновили 106 000 человек

11:22

LIVE в 15:00: футбольные клубы "Инфонет" и "Левадия" расскажут об объединении

10:53

Журналистка "Эха Москвы" Фельгенгауэр вернулась на работу после ранения

10:30

В Эстонию написали книгу про Кайу Канепи

10:11

ФОТО: из порта Мууга отправлена первая крупная партия древесины в Китай

Полезно знать

Топ читаемости
04.11

ФОТО и ВИДЕО: Таллиннский аэропорт эвакуировали из-за секс-игрушки в багаже

04.11

В Причудье хотят открыть сто ресторанов местной кухни к столетию ЭР

03.11

Больше всего из-за налоговой реформы потеряют работающие пенсионеры с высокой зарплатой

07:28

Убивший 26 человек в церкви в Техасе был уволен из армии из-за дисциплины Обновлено

08:09

СМИ: в Эстонии появились новые наркотики

05.11

"Райские досье" вскрыли связи окружения Трампа с приближенными Путина

05.11

Департамент госинфосистемы о саге с ID-картами: э-государству ничто не угрожает

11:22

LIVE в 15:00: футбольные клубы "Инфонет" и "Левадия" расскажут об объединении

01.11

С нового года для 130 000 человек будет сложнее рассчитывать подоходный налог

05.11

ФОТО: Керсти Кальюлайд посетила спецпоказ документального фильма "14 падежей"

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
13:18

В этом году при пожарах в Эстонии погибло более 30 человек

03.11

В Таллинне подвели итоги предвыборного периода в школах

03.11

С 2018 года система прожиточного пособия станет более гибкой

03.11

Марек Страндберг: "зеленым" придется нелегко в новой коалиции

03.11

В Таллинне подведут итоги предвыборного периода в школах

03.11

В Тарту обсудят мотивацию беженцев учить эстонский язык

03.11

В пятницу днем местами осадки, +2..+7

03.11

Репс представила Эстонию на Генеральной конференции ЮНЕСКО во Франции

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: