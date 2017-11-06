В этом году при пожарах в Эстонии погибло более 30 человек

За первые 10 месяцев этого года в Эстонии при пожарах погибло 32 человека, из них 5 человек - в минувшем октябре. Если сравнивать со статистикой за этот же период прошлого года, то количество погибших при пожарах в 2016 году составило 30 человек. Больше всего людей погибло из-за курения в помещении или из-за отсутствия дымового датчика. Ситуацию комментирует специалист по коммуникации спасательного департамента Ивери Марукашвили.