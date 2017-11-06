Полиция отказалась возбуждать дело против бывшего старейшины волости Йыхви Эдуарда Эаста

Полиция отказалась расследовать обстоятельства выплаты бывшим главой волости Йыхви Эдуардом Эастом выходного пособия руководителю местного центра по уходу Элле Селиверстовой. Ранее аналогичную позицию заняла и прокуратура.

"Полиция придерживается мнения, что для возбуждения делопроизводства о проступке отсутствует достаточное законное основание", - сказала в понедельник, 6 ноября, корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде.

Ранее достаточных для возбуждения уголовного дела законных оснований не нашла и прокуратура.

По оценке прокуратуры, то, нарушил ли Эдуард Эаст своими действиями антикоррупционный закон, в рамках делопроизводства о проступке должна проверить полиция.

Напомним, с просьбой возбудить уголовное дело для изучения обстоятельств выплаты бывшим главой самоуправления Эдуардом Эастом выходного пособия руководителю местного центра по уходу Элле Селиверстовой в прокуратуру в октябре обратился новый старейшина волости Йыхви Алексей Наумкин.

В июле этого года за два дня до своей отставки с поста старейшины волости Йыхви Эдуард Эаст распорядился выплатить выходное пособие бывшей заведующей местным домом по уходу Элле Селиверствой. Сумма, превысившая 13 000 евро, была выплачена из волостного бюджета.

По оценке большинства местных депутатов, допустимым было бы выплатить компенсацию из бюджета целевого учреждения, но никак не из бюджета волости.

Сама Селиверствова была одним из тех членов волостного собрания, кто не поддержал вотум недоверия Эасту.

После отставки Эаста новым старейшиной стал Алексей Наумкин.