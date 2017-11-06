Отчет Госконтроля: собственные резервы правительства были исчерпаны осенью 2015 года

В представленном ежегодном отчете Госконтроля говорится, что, хотя доходы государственного бюджета растут экспоненциально, правительство использует все эти доходы для покрытия текущих расходов, резервы при этом не увеличиваются и долг не сокращается.

По прогнозу Минфина, общие доходы государственного бюджета в период 2017-2021 годов будут расти в среднем на 5,6% в год, то есть с 9,3 млрд. евро до 11,3 млрд. к 2021 году.

Позиции госбюджета правительственного сектора, то есть доходы и расходы, согласно финансовому прогнозу, желательно держать близко к балансу, при этом госрезервы останутся на текущем уровне (1,8-2 млрд. евро).

Что касается госрезервов, по мнению Госконтроля, следует обратить внимание на то, что ликвидные финансовые активы правительственного сектора не являются чисто так называемыми деньгами правительства, которые оно, в случае необходимости, может свободно использовать в полном объеме, например, для покрытия расходов госбюджета или других обязательств, поскольку в этих резервы включены также активы местных самоуправлений, общественных и правовых организаций и т. п.

Доля правительства в ликвидных резервах была исчерпана осенью 2015 года. По состоянию на конец мая 2017 года, правительство для покрытия своих расходы и обязательств использовало 500 миллионов евро денег Страховой кассы по безработице и Больничной кассы, чьи деньги начиная с 2012 года хранятся в госкассе. При этом правительство должно быть готово в любой момент гарантировать работу фондов социального страхования.

По данным Госконтроля, со слиянием денег фондов социального страхования и резервных денег с так называемыми деньгами правительства, возникла ситуация, при которой деньги Больничной кассы и Страховой кассы по безработице использовались в противоречии с законами об этих организациях. Согласно законам о Больничной кассе и Страховой кассе по безработице, их деньги не могут использоваться для чего-либо иного, кроме выполнения предусмотренных законами задач.

Несмотря на это, Минфин, ссылаясь на закон о государственном бюджете, также использовал эти деньги для осуществления государственных платежей.

Поскольку Министерство финансов придерживается иного мнения, чем Госконтроль относительно использования средств Больничной кассы и Страховой кассы по безработице, Госконтроль обратился к канцлеру права по этому вопросу.

Канцлер пришел к такому же мнению, что и Госконтроль и ответил, что формулировка закона о государственном бюджете не учитывает задачи Больничной кассы и Страховой кассы по безработице и ограничения на использование этих денег общественно-правовыми юридическими лицами.